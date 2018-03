Sgombro all'anice stellato (la mia terra)

- INGREDIENTI PER 6 PERSONE -

Lt 1 acqua

n. 1 bacca di anice

g 70 aceto

g 100 vino bianco

g 50 olio evo

n. 1 buccia di limone

n 1 buccia di arancia

g 600 fava secca

q.b. acqua, sale, olio evo, buccia di limone grattugiata, aceto, vino bianco

n. 1 foglia di alloro, carota, costa di sedano, cipolla

g 250 cime di rape

g 5 agar-agar

n. 1 filetto di acciughe dissalato

n. 2 pomodorini gialli

q.b. origano fresco, sedano, cipolla, finocchio, sale, pepe

q.b. aglio, menta, miglio soffiato

g 330 patate bollite e passate

g 80 lampascioni

g 2 sfoglia di riso disidratata

q.b. farina

g 100 vincotto

Decorazioni: anelletti di cipolla disidratata, olio evo, fogli di rape frisé, micro verdure



- PROCEDIMENTO -

Sfilettare e spinare lo sgombro. Preparare una marinatura a freddo con acqua, sale, anice, aceto, vino bianco, sedano, finocchio, buccia di limone, cipolla e origano fresco. Chiudere in una busta gastonorm e infornare a 60° per 30 minuti.

Lasciare a bagno le fave per 12 ore, cuocere con acqua e mazzetto aromatico. Dopo la cottura, montarle col mixer a immersione con olio e buccia di limone grattugiato.

Cucinare le rape in acqua salata, scolarle, insaporirle con olio, aglio, acciuga e frullare. Unire agar-agar e portare a bollore, versare in stampi a spirale, abbattere a positivo. Poi sfornare e tenere in caldo.

Tagliare a spicchi il pomodorino giallo e marinarlo per 2 ore in un contenitore con olio, pepe, sale, menta. Colorare il miglio soffiato con colorante alla barbabietola.

Cucinare i lampascioni in abbondante acqua salata, una volta freddi tritarli finemente e unirli alle patate, insaporire e riempire gli stampi in silicone a sfera, abbatterli in negativo. Sfornare e panare con farina, uovo e sfoglie di riso sbriciolate, friggere e tenere in caldo, servire con un filo di vincotto.

Assemblare il piatto con il puré solido di fave e limone, lo sgombro, le rape, il croccante di patate e lampacioni. Decorare col miglio colorato e gli altri elementi a piacere.

Ricette Puglia - Sgombro all'anice stellato - A cura dello chef Leonardo De Palma