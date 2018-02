Torta ruba cuori

RICETTE PUGLIA - INGREDIENTI PER 6 PERSONE

- PER LA TORTA -

g 300 semola per frolle

n. 1 uovo

g 100 zucchero

ml 100 olio extra vergine di oliva

ml 30 latte

n. ½ bustina di lievito per dolci

- PER LA FARCIA -

n. 1 mela grande

n. 1 limone

ml 200 crema pasticcera

g 150 marmellata di arance

g 20 granella di mandorle

Per la crema pasticcera

ml 200 latte intero

n. 1 buccia di limone

n. 1 tuorlo

g 50 zucchero

g 40 farina

Per la copertura

q.b. zucchero a velo

- PROCEDIMENTO -

Cominciamo dalla crema. Spremete il limone e mettete il succo da parte. Mettere 150 ml di latte in un pentolino antiaderente su fiamma media con la buccia del limone. In una ciotola unire tuorlo e zucchero, aggiungete la farina setacciata e man mano i 50 ml di latte restanti. Lavorate con la frusta fino a rendere il composto liscio e fluido. Appena il latte prende bollore, abbassate al minimo la fiamma e versate il composto nel latte, continuando a girare per pochissimi minuti fino a che la crema si addenserà sotto i vostri occhi. Trasferitela in una ciotola, copritela con una pellicola e lasciatela raffreddare.

Per la torta, impastate la farina con zucchero, uovo, latte, zucchero e lievito. Fatene un bel panetto e lasciatelo riposare per 10 minuti in frigo. Sbucciate, affettate la mela e unitela al succo di un limone per evitare che anneriscano.

Riprendete il panetto, dividetelo in due parti e dalla prima parte, stendete una sfoglia di circa ½ cm e del diametro di 24 cm.

Imburrate e infarinate lo stampo e adagiatevi la sfoglia. Ritagliate bene i bordi, spolverate la base con la granella di mandorle.

Versate la crema e livellatela. Sistemate le mele a fette e completate con uno strato di marmellata di arance. Prendete la seconda metà della pasta e ricavatene una seconda sfoglia e con uno stampino a cuore disegnate la superficie, senza intagliare la pasta ma solo disegnandola, e coprirete la torta. Infornate a 180° C per circa 35 minuti.

Lasciate raffreddare completamente la torta prima di sfornarla. Spolverate con zucchero a velo e gustatela a pieno.

Ricette Puglia - Torta ruba cuori - A cura della food blogger Annamaria Ieva (Cicetta)