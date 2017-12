RICETTE - Ingredienti per 4 persone

n. 8 costolette di cinghiale (g 120 circa cadauna)

cl 1,5 olio evo

g 200 funghi cardoncelli

g 20 burro

n. 1 scalogno

n. 1 tuorlo d’uovo

dl 1 vino bianco

dl 1,5 panna

g 30 formaggio grana

q.b. farina 00 per infarinare,

sale, pepe bianco, timo

Per il flan

g 100 castagne cotte

g 150 cime di rapa cotte

g 30 burro

n. 1 uovo

dl 3 latte fresco

g 20 farina 00

g 20 grana grattugiato

n. 1 pizzico di noce moscata, pepe, sale

Per la crema di peperone

n. 1 peperone giallo e 1 rosso

dl 2 panna

dl 2 brodo di carne

q.b. sale e pepe

n. 1 bustina di zafferano lucano

Procedimento

Pulire, lavare e affettare i funghi. Appassire per 5 minuti lo scalogno tagliato finemente nel burro. Aggiungere i funghi sale e pepe, vino bianco e sobbollire per 3 minuti, quindi unite la panna e ridurre della metà, lasciare la salsa in caldo. Salare, pepare e infarinare le costolette, rosolarle a fuoco vivo con l’olio 1 minuto per parte, coprire e la fiamma e cuocere ancora per 4-5 minuti. Mettere le costolette in una pirofila da forno, poi mescolare rosso d’uovo, formaggio e timo ai funghi, versare sul cinghiale ricoprendo in modo uniforme. Gratinare in forno caldo. Arrostire i peperoni, spellarli, metterli in due contenitori, aggiungere il brodo di carne caldo.

Nel giallo mettere zafferano e metà della panna, nel rosso solo la restante panna, sale e pepe, passarli al mini pimer e sul fuoco farne una salsa.

Con farina, burro e latte preparate una salsa bianca e aggiungervi uovo, formaggio, castagne, cime di rapa, sale e pepe, un pizzico di noce moscata. Cuocere nei pirottini imburrati in forno a 140° C per circa 25 minuti. Poi comporre il piatto.

IN ABBINAMENTO

Aglianico del Vulture DOC

”DONNASARA”

Tenute D’Auria

Annata 2013

Ricette Basilicata - Cinghiale con cardoncelli, crema di peperoni, flan di Castagne e cimette di rapa - A cura dello chef Giuseppe Cianciarulo