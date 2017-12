RICETTE PUGLIA - Ingredienti per 4 persone

n. 8 fettine di pane casereccio raffermo

ml 300 caffe amaro

n. 4 melanzane mini

q.b. cacao amaro

g 200 sciroppo di zucchero

Per la crema

g 400 ricottina di capra

g 80 panna fresca

g 30 zucchero a velo

Per la glassa al cioccolato

g 100 cioccolato fondente

g 62 panna fresca

g 19 sciroppo di glucosio

g 12 burro

Procedimento

Passare la ricottina al setaccio, aggiungere zucchero a velo e panna, lavorare con una frusta fino a ottenere una crema soffice. Far riposare in frigo. Per la glassa, bollire la panna con lo sciroppo, aggiungere la panna al cioccolato fuso ed unire i due composti, infine amalgamare il burro.

Cuocere la melanzana nello sciroppo di acqua e zucchero per circa 5 minuti. Asciugare e glassarla con la glassa al cioccolato.

Disporre sul piatto una fettina di pane raffermo inzuppata di caffè, formare delle quenelle di mouse di ricottina, poi sovrapporre un’altra fettina di pane inzuppata al caffè. Guarnire con la melanzana mini glassata al cioccolato.

Ricette Puglia - Tiramisud pugliese con melanzana mignon glassata al cioccolato - A cura dello chef Gegè Mangano