RICETTE PUGLIA - La Monachella

- INGREDIENTI PER 4 PERSONE -

g 200 mandorle del Parco dell’Alta Murgia pelate

g 140 zucchero semolato

g 30 buccia di limone di giardino candito

g 10 buccia di limone

g 60/70 albume di uova fresche di masseria

g 100 cioccolato fondente bianco

q.b. Limoncello artigianale

- GHIACCIA MONTATA -

g 30 albume

g 150 zucchero a velo

- PROCEDIMENTO -

Sbollentare in acqua le mandorle per 5 minuti, pelare e lasciare asciugare.

Nel cutter inserire tutti gli ingredienti della Monachella e, alla massima velocità, mescolare fino a ottenere una massa fine.

Con le mani bagnate con un po' di Limoncello dare forma alla Monachella. A questo punto, lasciar riposare per un paio d’ore, prima di cuocere in forno alla temperatura di 170° C per 15/20 minuti.

Una volta sfornata, aspettare che si sia completamente raffreddata e poi coprirla con il cioccolato sciolto e temperato.

Per la ghiaccia, montare 30 grammi di albume al quale, un poco per volta, vanno aggiunti 150 grammi di zucchero a velo. E' immediatamente pronta e va usata subito per decorare a proprio gusto, con sac a poche oppure altro strumento, la Monachella.

Ricette Puglia - La Monachella - A cura delle Clarisse di Santa Chiara (Altamura)