Ricette Puglia

Un dolce storico, colonna portante della Pasticceria Classica, del quale sarò eterno debitore ai miei maestri di Cucina e Pasticceria, Domenico Maggi, Antonio De Rosa, Corrado De Virgilio, Matteo Galena e Vito Boccia, promotori del patrimonio enogastronomico Pugliese nel mondo, reinterpretato sulla via maestra della passione che mi hanno affidato.

Budino diplomatico con quel che resta del panettone

PER IL BUDINO:

- 1 litro latte fresco intero;

- 8 uova;

- 250g zucchero;

- 500g panettone a cubetti;

PROCEDIMENTO:

- Mescolare le uova con lo zucchero, unirvi il latte bollente e stemperare la miscela;

- Riempire degli stampi monoporzione in alluminio con i cubetti di panettone e dopo riempire con la miscela precedente;

- Per una cottura a bagnomaria nel forno di casa occorrerà riempire la teglia, dove avremo sistemato gli stampi in alluminio, con dell’ acqua per un altezza di circa 3 cm, impostare il forno a 100°C, e lasciar cuocere per un ora;

NB: Coprire ulteriormente gli stampi con un’ altra teglia per evitare che il calore diretto possa abbrustolire la superficie durante la cottura, il risultato sarà un prodotto morbido e compatto.

PER IL CREMOSO ALLA MANDORLA TOSTATA

- 200g mandorle tostate con buccia;

- 250g panna;

- 250g latte;

- 100g tuorlo;

- 200g zucchero;

- 15g gelatina;

- Portare ad ebollizione il latte e la panna con le mandorle frullare al bimby, filtrare e riportare a 82°C sul fuoco unendo tuorli e zucchero;

- Unire, in fase di raffreddamento, la gelatina ammollata, e colare negli stampi, dunque abbattere di temperatura e smodellare;

PER LA RIDUZIONE DI PRIMITIVO DI MANDURIA

- 1 litro di primitivo;

- 500g zucchero semolato;

- Lasciar ridurre a fuoco lento i due ingredienti, consentendo all’alcool e all’acqua di evaporare, ottenendo una salsa simile al topping.

PER IL MONTAGGIO

Adagiare il cremoso sul budino, lucidare con gelatina per renderlo brillante e attraente, posizionare il dolce nel piatto, unire la salsa e decorare a piacimento.

(In questo ho utilizzato una sfoglia di pane essiccata, una cannuccia di cioccolato e petali di fiori eduli).

Ricette Puglia - Budino diplomatico con quel che resta del panettone - A cura del pasticciere Francesco Urbano