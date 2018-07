Ingredienti per 6-8 persone

Per la mousse alla mandorla

• g 180 crema inglese

• g 15 gelatina idratata

• g 60 pasta mandorla

• g 212 cioccolato bianco

• g 300 panna 35%

Per il morbidone gianduia, amarene e arancia

• g 25 pasta arancia

• g 37 glucosio

• g 50 copertura al latte g 115 burro

• g 15 cacao

• g 70 zucchero a velo

• g 100 uova intere

• g 75 farina

• g 40 fecola

• g 60 nocciole in polvere g 5 lievito

• g 32 succo arancia Amarene intere q.b.

Per il croccante al latte

• g 62 copertura al latte

• g 32 pasta mandorla

• g 32 pralinato mandorla

• g 125 scagliette croccanti

Per la glassa lucida al cioccolato al latte

• g 92 panna

• g 182 latte intero

• g 52 glucosio

• g 75 zucchero semolato

• g 77 gelatina idratata

• g 500 copertura al latte

Per la finitura

• Mandorle affettate tostate

Procedimento

Per il morbidone mescolare il burro, lo zucchero, il glucosio, la pasta d’arancia, il cioccolato, il cacao e montare. Poi aggiungere le uova.

Incorporare le nocciole in polvere, la farina, la fecola e il lievito. Amalgamare il succo d’arancia. Cuocere a 170° C per 15 minuti.

Per la base croccante unire il pralinato e la pasta nocciola al cioccolato fuso.

Unire le scagliette croccanti e stendere alla misura desiderata.

Per la mousse alla mandorla fondere la gelatina nella crema inglese ancora calda. Emulsionare, aggiungendo a poco a poco la crema inglese al cioccolato e la pasta nocciola. La temperatura del composto deve essere di 30° C. Amalgamare con la panna semi montata.

Per la glassa lucida al cioccolato al latte bollire la panna, il latte, lo zucchero e il glucosio. Unire la gelatina reidratata, mescolare ed emulsionare con il cioccolato tritato. Far riposare 24 ore e servire a 29/31°C.

Sciogliere la glassa al microonde (ad una temperatura di 28-31° C), glassare il mandorlatte e guarnire con le mandorle affettate tostate.

Ricette Puglia - La mousse mandorlatte - A cura del pasticciere Marco Lauriero