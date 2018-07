Ingredienti per 4 persone

• g 300 strascinate integrali

• g 500 cozze

• n. 1 peperone giallo

• n. 10 pomodorini pachino

• g 15 cipolla

• q.b. sale, pepe o peperoncino, olio evo, basilico a foglia, prezzemolo

Procedimento

Lavare e pulire per bene le cozze. Aprire a fuoco vivo 400 g di cozze, raffreddare, sgusciare, sminuzzare e conservare l’acqua di cottura.

Padella calda, olio e cipolla, far imbiondire, unire i peperoni a striscioline e saltare per qualche secondo. Aggiungere le restanti cozze col guscio e i pomodori tagliati in quattro parti, cuocere per qualche minuto e unire le cozze precedentemente sminuzzate con la loro acqua di cottura.

Cuocere la pasta in abbondante acqua bollente e saltarla in padella con la salsa ottenuta.

Aggiustare di sapore con sale, pepe (oppure peperoncino) ed unire il basilico.

Servire in un piatto di portata spolverando con il prezzemolo tritato, decorando con le foglie di basiico.

Ricette Puglia - Strascinate integrali con cozze tarantine, pomodori, peperoni croccanti e basilico - A cura dello chef Angelo Raffaele Falerio