Ingredienti per 4 persone

• g 200 olio evo

• g 200 melanzane

• n. 1 spicchio di aglio

• g 40 pancetta di suino nero lucano

• g 50 formaggio di podolica

• g 30 stracciatella

• g 60 pomodorini secchi

• g 100 rucola campestre

• g 60 sponsale

• g 370 spaghetti

• q.b. peperoncino e basilico fresco

Procedimento

Soffriggere l’aglio in olio extra vergine, aggiungere le melanzane precedentemente mondate e tagliate a rotelle, e far cuocere per 20 minuti.

A parte, in una padella, far imbiondire a fuoco lento lo sponsale tagliato a striscioline e del peperoncino, secondo il proprio gusto. Subito dopo, rosolare la pancetta tagliata finissima, fino a renderla croccante. A seguire, aggiungere i pomodorini secchi e i le melanzane già fritte nell’olio evo.

A questo punto, cucinare gli spaghetti per 7 minuti in acqua bollente salata e terminare la cottura nella salsa di melanzane e pancetta, mantechiamo con formaggio di podolica ed un filo di olio. Disponiamo a forma di nido gli spaghetti e adagiamo sopra una rondella di melanzana, la pancetta, un ciuffo di stracciatella, i pomodorini secchi ed una foglia di basilico.

Spolveriamo il tutto con della rucola campestre disidratata e serviamo a tavola.

Ricette Basilicata - Spaghetti con melanzane e pancetta di suino nero lucano - A cura dello chef Mimmo Ragone