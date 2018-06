Trancio di baccalà su crema di patate ai sapori pugliesi

Ingredienti per 4 persone

g 500 baccalà già dissalato in acqua

g 200 patate

g 200 pomodori rossi ramati

g 80 olive in acqua

g 150 vino bianco

g 100 olio extra vergine d’oliva

n. 1 cipolla

n. 3 spicchi d’aglio

n. 1 ciuffetto di prezzemolo

n. 1 ciuffetto di basilico

q.b. sale e pepe

PROCEDIMENTO

Ricavare dai filetti di baccalà n. 4 porzioni da g 120 mettendo da parte i ritagli.

In una casseruola capiente riscaldare l’olio d’oliva e aggiungere la cipolla finemente affettata e gli spicchi d’aglio. Far appassire da fuoco moderato ed aggiungere i ritagli di baccalá. Continuare a rosolare fino a quando tutta l’acqua del pesce sarà evaporata e si incomincerà a formare una crosticina sul fondo della pentola. A quel punto, aggiungere le patate pelate e tagliate a piccoli pezzi, i pomodori mondati e tagliati a spicchi, le olive precedentemente denocciolate e le erbe aromatiche. Far rosolare per qualche minuto e poi sfumare con il vino bianco avendo cura di graffiare il fondo della casseruola.

Ad evaporazione ultimata coprire a filo con acqua e portare a cottura. Salare e pepare. Disporre in una teglia i filetti di baccalà conditi con dell’olio evo e coprirli con carta stagnola. Cuocere in forno pre-riscaldato a 120 C° per 10/15 minuti.

Intanto, frullare la salsa ottenuta fino alla consistenza di una crema vellutata.

Disporre la crema ottenuta a specchio su di un piatto ed adagiarvi sopra il filetto di baccalà. Finire con dell’olio evo e, a piacere, con dell’insalatina fresca.