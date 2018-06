Banana invecchiata con polvere di prezzemolo e olive taggiasche caramellate

Ingredienti per 4 persone

g 250 banane

g 200 panna

q.b. succo di limone

g 100 farina di mandorle

g 50 farina di riso

g 50 zucchero

g 50 di prezzemolo

g 50 olio extravergine di oliva

g 100 di aceto balsamico

g 120 oliva taggiasca denocciolata

g 50 miele

Procedimento

Per l’oliva, sciogliere a fuoco basso il miele e far caramellare senza fretta l’oliva privata del nocciolo.

Per la spuma, frullare la banana con il succo di limone e la panna, mettere il tutto in un sifone e farlo riposare.

Per la polvere di prezzemolo, frullare le farine con gli zuccheri ed il prezzemolo e l’olio evo, quindi cuocere a 170° C per 12 minuti.

Per la banana invecchiata, utilizzare le due banane in g 100 di aceto balsamico e cuocere a 90° per 10 minuti. Poi tagliare la banana a becco di falco.

Impiattare mettendo su ogni pezzo di banana, un pizzico di polvere di prezzemolo dolce, l’oliva taggiasca caramellata e la spuma di banane.