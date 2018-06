Ingredienti per 6 persone:

• n. 6 pezzi da g 40 cadauno di pane raffermo da grano arso e semi

• g 500 verdure miste selvatiche (senape bianca, mugnoli, borraggine, bietole, tarassaco, papaverina, torsella)

• n. 1 spicchio di aglio

• n. 5 cucchiai di olio evo

• q.b. peperoncino

• l 1 di acqua di cottura delle verdure di campo

• g 300 caciocavallo

• g 300 di crema di latte

• q.b. sale e pepe

• q.b. aneto e cipollotti

Procedimento

Mandare e lavare le verdure di campo, sbollentarle in acqua già salata, per poi saltarle in padella con aglio e peperoncino.

Tagliarle al coltello grossolanamente.

Recuperare in un recipiente l'acqua di cottura.

Preparare la fonduta di caciocavallo podolico: far sobbollire 300 g di crema di latte con 300 g di caciocavallo podolico grattugiato, aggiustare di sale e pepe.

Far sciogliere fino ad ottenere un composto omogeneo, filtrare poi con un colino.

Lasciar ammollare i pezzi di pane nell'acqua di cottura delle verdure di campo, farlo sgocciolare su una teglia forata.

Servire a tavola disponendo alla base del piatto le verdure di campo, il pane ammollato, far colare la fonduta di caciocavallo.

Aggiungere sopra il cipollotti tagliati finemente e l'aneto sfogliato.

Decorare il piatto recuperando le briciole di pane lasciate dal taglio dello stesso.

Ricette Puglia - Rivisitazione del pancotto con fonduta di caciocavallo podolico - A cura dello chef Luigi Nardella