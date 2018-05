Petto di faraona alle prugne

Ingredienti per 4 persone

n. 4 Petti di faraona disossati

n. 12 prugne denocciolate

q.b. senape di Digione

n. 1 bicchiere di brodo vegetale

n. 1 bicchiere di vino bianco

g 50 granella di nocciole

q.b. olio evo e sale

Procedimento

In una padella con un filo d’olio, far rosolare dalla parte della pelle i petti di faraona, finché non saranno ben coloriti. Salarli a piacimento. Girarli e farli sfumare con del vino bianco quindi, successivamente, mettere un bicchiere di brodo vegetale e farli continuare a cuocere a fuoco medio, coperti.

A cottura quasi ultimata aggiungervi le prugne precedentemente tagliate a listarelle e un cucchiaino raso di senape per ogni petto di faraona. Far attenzione che sia rimasto un po’ di liquido di cottura nella padella, altrimenti la senape potrebbe non sciogliersi e rendere tutto cremoso.

Appena la faraona sarà completamente cotta, impiattarla con la pelle verso l’alto, una spolverata di granella di nocciole e un filo d’olio per condire.