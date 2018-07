CGT Compagnia Generale Trattori è da più di 80 anni dealer CATERPILLAR, leader mondiale nella costruzione di MACCHINE MOVIMENTO TERRA, MOTORI MARINI, INDUSTRIALI E NELLA GENERAZIONE DI POTENZA.

La nostra struttura copre tutto il territorio nazionale con circa 1.000 dipendenti.

Per potenziare l’area del Servizio Assistenza della nostra Divisione Energia

cerchiamo:

TECNICI DI ASSISTENZA COGENERAZIONE A Bari

Ci rivolgiamo a specialisti, con una qualifica professionale elettromeccanica e motoristica, con un’esperienza nel ruolo di Tecnici di Assistenza esterna in aziende che erogano servizi di manutenzione e riparazione nei settori biogas e cogenerazione.

Si occuperanno di interventi di riparazione in trasferta presso i clienti, principalmente nelle zone di competenza assegnate.

E’ richiesta un’esperienza di 4-5 anni nel settore specifico; completano il profilo una buona conoscenza dell’inglese tecnico, autonomia e orientamento al cliente.

La sede di lavoro è Bari; è richiesta la disponibilità a continue trasferte sul territorio nazionale.

Inviare le candidature al seguente indirizzo: risorseumane@cgt.it

La selezione è rivolta a candidati ambosessi (L.125/91).

I dati fornitici saranno trattati per la ricerca e selezione di personale ai sensi del regolamento UE 679/2016 (GDPR), come da informativa prevista in fase di candidatura sul nostro sito aziendale.