Governo: Weber a Lega-M5S, state giocando col fuoco

BRUXELLES - "State giocando col fuoco perché l'Italia è pesantemente indebitata". Lo afferma il leader dei Popolari europei (Ppe), Manfred Weber, in una dichiarazione ai media tedeschi precisando che "le azioni irrazionali o populiste", da parte del futuro governo targato M5S-Lega "potrebbero provocare una nuova crisi dell'euro". Weber prosegue lanciando "un appello a restare entro i confini della ragione".

"Nella vita di tutti i giorni, non c'è alternativa che lavorare a stretto contatto e in collaborazione con i nostri vicini in Europa", prosegue Weber. "Per questo spero che le persone finiscano per rendersi conto che il populismo diffonde molte bugie e non offre nessuna risposta costruttiva", conclude il leader dei Popolari europei, precisando di "rispettare" comunque il "risultato elettorale" degli italiani.

Il "Governo Lega-M5S farà gli interessi degli italiani, non quelli dei tedeschi! E' Weber che scherza con il fuoco: finiti i tempi in cui l'Italia prendeva ordini da Berlino", è la replica del capogruppo della Lega al Pe Mara Bizzotto rispondendo a Manfred Weber. "Weber pensi agli affaracci suoi, gli italiani sono stanchi di prendere ordini da Bruxelles e da Berlino! Weber si metta l'anima in pace: sono finiti i tempi in cui Merkel e i suoi proconsoli a Bruxelles montavano e smontavano i governi italiani a seconda degli interessi tedeschi e delle loro banche".

"Da oggi, con l'accordo di governo Lega-M5S, ci sarà finalmente un governo scelto dai cittadini italiani che farà gli interessi del nostro Paese e non quelli dei tedeschi. Piuttosto perché Weber non dice nulla sul surplus commerciale della Germania che andrebbe pesantemente sanzionato dalla Ue che, invece, fa finta di nulla?", chiede la capogruppo della Lega Bizzotto.