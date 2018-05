Gaza: Mogherini, appello alle parti a massima moderazione

BRUXELLES - "Decine di palestinesi, compresi i bambini, sono stati uccisi e centinaia feriti dal fuoco israeliano oggi, durante le proteste vicino il confine a Gaza.

Ci aspettiamo che tutti agiscano con la massima moderazione per evitare ulteriori perdite di vite umane". Così l'Alto rappresentante Ue Federica Mogherini. "Israele rispetti il diritto alle proteste pacifiche e il principio dell'uso proporzionato della forza. Hamas e chi guida i cortei facciano in modo che siano non violenti, non li sfruttino ad altri fini".

"Gerusalemme è una città santa per ebrei, musulmani e cristiani. I legami del popolo ebraico con Gerusalemme sono inconfutabili e non devono essere negati. E lo stesso vale per i legami del popolo palestinese verso la città", ha proseguito. "Ogni ulteriore escalation di una situazione già estremamente tesa e complessa porterebbe ulteriori sofferenze indicibili a entrambi i popoli e renderà la prospettiva di pace e sicurezza ancora più remota".

Secondo Mogherini "in questo momento, sarebbero necessari saggezza e coraggio per tornare ai negoziati per una soluzione politica, per il bene sia del popolo israeliano che di quello palestinese, e dell'intera regione" e "solo una soluzione a due Stati consentirà realisticamente a entrambe le parti di soddisfare