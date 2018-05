Iran: Mogherini, l'intesa funziona, impegnati a preservarla

BRUXELLES - "Finché l'Iran continuerà ad attuare i suoi impegni sul nucleare, come ha fatto finora e come è stato confermato dall'Agenzia internazionale per l'energia atomica in 10 relazioni consecutive, l'Ue continuerà a impegnarsi per la continua, piena ed efficace attuazione dell'accordo". Così l'Alto rappresentante dell'Ue Federica Mogherini in una dichiarazione a nome dell'Unione, dopo la scelta del presidente Usa Donald Trump di ritirarsi dall'intesa. Decisione di cui l'Ue "si rammarica profondamente".

"La revoca delle sanzioni connesse al nucleare è una parte essenziale dell'accordo. L'Ue ha ripetutamente sottolineato che l'abolizione delle sanzioni ha un impatto positivo sulle relazioni commerciali e economiche con l'Iran. L'Ue sottolinea il suo impegno a garantire che questo possa proseguire", si afferma ancora nella dichiarazione. L'intesa "è il punto di arrivo di 12 anni di diplomazia. L'Ue è determinata a collaborare con la comunità internazionale per preservarla".