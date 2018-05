Previsioni Ue, possibile limatura crescita Italia 2019

BRUXELLES - Un lieve rallentamento della crescita dell'Italia nel 2019 rispetto a quanto stimato finora: potrebbe essere questa, a quanto si è appreso, una delle poche novità contenute nelle previsioni economiche di primavera che la Commissione europea diffonderà oggi. La limatura dei numeri è ancora in corso, ma per l'Italia la Commissione sta procedendo in base alle indicazioni contenute nel Documento di economia e finanza (Def), uno scenario delineato a politiche invariate.

Le previsioni europee dovrebbero quindi, più o meno, rispecchiare quelle formulate dall'attuale esecutivo nel Def: aumento del Pil dell'1,5% quest'anno e uno 0,1 in meno l'anno prossimo (per Bruxelles la flessione potrebbe essere un po' maggiore), rapporto debito/Pil che si attesterà nel 2018 al 130,8% e un rapporto deficit/Pil all'1,6%.

Certo, si osserva a Bruxelles, le incognite non mancano. A cominciare dal futuro governo italiano e dalle sue politiche economiche. Ma anche dalla possibile evoluzione della guerra dei dazi tra Ue e Usa e dal suo impatto sull'economia.

