Festa Europa 2019: Caputo, diventerà Reggia dell'UE

NAPOLI - "Caserta candidata ad ospitare la Festa dell'Europa 2019, in occasione dell'anniversario della storica dichiarazione di Schuman, firmata nel 1950 e considerata l'atto di nascita dell'Unione Europea". Lo ha detto l'europarlamentare Nicola Caputo, domenica nel corso di una manifestazione. "Questa proposta - ha spiegato Caputo - nasce per avvicinare le istituzioni al nostro territorio e per accendere i riflettori su uno dei monumenti più belli e più importanti del mondo. E' il miglior riconoscimento per il lavoro che ho sviluppato in questi anni a Bruxelles, portando un po' d'Europa a Caserta e un po' di Caserta in Europa. La Reggia ha tutte le caratteristiche e le potenzialità per ospitare il 9 maggio 2019 un evento che celebra la pace e l'unità. Per una volta, Caserta diventerà la Reggia d'Europa".

"Sono stanco di leggere che la provincia di Caserta è sempre all'ultimo posto nelle classifiche - ha proseguito - Questa terra deve risollevarsi e deve avere una precisa strategia di sviluppo. La mia ambizione è creare una filiera istituzionale per valorizzare la vocazione del territorio e avere una visione più europea e più moderna. Per celebrare la festa dell'Europa ogni anno l'Ue apre al grande pubblico le sedi di Bruxelles e Strasburgo, e organizza una serie di attività ed eventi internazionali in una città europea particolarmente evocativa. I membri del Parlamento europeo e migliaia di turisti arriveranno a Caserta per partecipare a visite, dibattiti, concerti ed altre iniziative organizzate per l'occasione. E' giunto il momento per Caserta di tornare ad essere quella che un tempo era definita la provincia del Nord al Sud".