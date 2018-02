Elezioni: Ue, su Italia Juncker ha chiarito, nessun preparativo

BRUXELLES - "Sull'Italia il presidente Juncker ha già chiarito. Non ci sono preparazioni particolari in corso, siamo sempre impegnati a lavorare per la stabilità, compreso sui mercati". Così il portavoce della Commissione Ue sollecitato a tornare sulle dichiarazioni di Juncker della settimana scorsa, in particolare su quanto si prepari in caso di instabilità sui mercati, per il risultato elettorale.

"Nella dichiarazione pubblicata - ha detto il portavoce - Juncker ha parlato della sua fiducia nella capacità del governo in Italia di garantire che l'Italia resti un attore principale in Europa. Non ci sono dubbi sulla posizione del presidente". Quanto ad illazioni su partecipazioni di Juncker alla campagna elettorale italiana, il portavoce ha affermato: "Il presidente della Commissione europea Jean-Claude Juncker non partecipa alla campagna elettorale in Italia".