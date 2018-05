Facebook: Zuckerberg oggi risponde a domande Pe

BRUXELLES - Per la prima volta una riunione della Conferenza dei presidenti dell'Europarlamento sarà trasmessa in diretta streaming anche su ANSA Europa: avverrà oggi pomeriggio in occasione dell'incontro in programma dopo le 18 con il fondatore e amministratore delegato di Facebook, Mark Zuckerberg. Al centro della riunione, l'utilizzo dei dati degli utenti del social network alla luce dello scandalo Cambridge Analytica.

"Ritengo molto positivo che il fondatore di Facebook abbia accettato il nostro invito a venire di persona a confrontarsi con i rappresentati di 500 milioni di cittadini", ha sottolineato Tajani che prima della riunione avrà un bilaterale con Zuckerberg. "E' un segno di rispetto verso il potere legislativo del mercato europeo, il più grande al mondo. Ho apprezzato anche la sua disponibilità a che l'incontro sia aperto direttamente a tutti i cittadini".

Al termine della riunione, intorno alle 19.30, Tajani terrà una conferenza stampa nella sala stampa del Parlamento europeo.

SEGUI QUI LA DIRETTA A PARTIRE DALLE 18:00