Clima: industria Ue, su accordo Parigi progressi troppo lenti

BRUXELLES - I progressi "lenti" dei negoziati per l'attuazione dell'accordo di Parigi sul clima destano "preoccupazione" nella comunità imprenditoriale europea. Lo afferma una nota di BusinessEurope, la confederazione delle imprese Ue, il giorno dopo la chiusura della conferenza sul clima di Bonn. "Nonostante gli sforzi profusi - si legge nella nota - la riunione non è riuscita a finalizzare un testo negoziale e nel settembre 2018 sarà necessario un incontro aggiuntivo", prima della decisiva conferenza delle parti di Katowice (Cop24), in programma a dicembre.

"Siamo delusi", dichiara il direttore generale di BusinessEurope, Markus J. Beyrer, ricordando che "il completamento del Regolamento di Parigi alla COP24 di Katowice sarà cruciale perché le imprese continuino ad aumentare i loro investimenti nella lotta al cambiamento climatico".