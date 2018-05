Tusk a Trump, Ue unita di fronte a politiche Usa Iran e dazi

BRUXELLES - L'Unione europea tenta di salvare l'accordo con l'Irn e conferma che il trattato non verrà stracciato. "Le politiche di Trump sull'accordo nucleare con l'Iran e il commercio si troveranno di fronte un approccio europeo di unità". Così il presidente del Consiglio europeo Donald Tusk su Twitter, indirizzando la sua risposta direttamente all'account del presidente Usa @realDonaldTrump. "I leader Ue affronteranno entrambe le questioni al vertice di Sofia la prossima settimana", ha sottolineato Tusk. I 28 saranno in Bulgaria per il summit informale sui Balcani occidentali giovedì 17 maggio.