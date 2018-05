Giornalisti: Tajani, due uccisi in Europa, è inaccettabile

BRUXELLES - "Due giornalisti assassinati in Europa sono veramente troppo, per noi è inaccettabile". Così il presidente del Parlamento europeo Antonio Tajani ricevendo a Bruxelles i genitori di Daphne Caruana Galizia, la reporter uccisa a Malta lo scorso anno. "Non smetteremo mai di chiedere che si faccia piena luce sulla vicenda di Daphne - ha aggiunto Tajani - Noi chiediamo un'indagine internazionale perché non è detto che i confini delle indagini debbano essere soltanto a Malta e ho anche proposto che il governo maltese chiedesse l'aiuto della Guardia di finanza italiana, affinché si scoprisse tutta la verità anche dal punto di vista finanziario".