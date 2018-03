AVIGLIANO (POTENZA) - Un uomo di 36 anni, in casa del quale i Carabinieri hanno trovato un fucile, due pistole e 121 cartucce, è stato posto agli arresti domiciliari dai Carabinieri, ad Avigliano (Potenza).

Le armi sono state scoperte durante una perquisizione domiciliare eseguita nell’ambito dell’operazione «periferie sicure», disposta dal Comando Generale dell’Arma: vi hanno preso parte anche i militari del 14/o battaglione Carabinieri "Calabria».

In casa dell’uomo i carabinieri hanno trovato un fucile da caccia calibro 12, che il proprietario aveva denunciato come smarrito nel 2010; una pistola «Derringer» e una pistola semiautomatica di fabbricazione ungherese, calibro nove, considerata un’arma da guerra, oltre alle 121 cartucce sia per fucile sia per pistole di vario calibro. Le indagini tendono ora a stabilire se le armi siano state usate per commettere delitti.