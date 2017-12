ANTONELLA INCISO

I cambi sono esauriti: il Pittella quater e e resterà la giunta che guiderà il governo regionale sino alla fine della legislatura nel 2018. Con la nomina di Carmine Miranda Castelgrande all’assessorato alle Infrastrutture si consuma l’ultimo atto della giunta del governatore di Lauria e si conferma la vocazioni tendente al monocolore Pd (se non fosse per il socialista Pietrantuono) negli assessorati regionali. La scelta è fatta, dunque, non senza polemiche se si considera che già Fronte dem insorge, definendo la nomina di Castelgrande «una forzatura frutto dell’accordo chiuso a sostegno della candidatura di Polese».

«Già dopo la competizione nazionale del 30 aprile si sono forzate le regole, e con la nomina di Roberto Cifarelli - precisano gli undici componenti dell’area eletti nella direzione nazionale del partito - si è scelta la minoranza di una minoranza per allargare il Governo regionale e per fare in tutta fretta un congresso regionale che sapevamo tutti sarebbe stato condizionato dalla corsa alle politiche. Come Cifarelli, anche quella di Castelgrande è una forzatura».

Chiuso il capitolo giunta resta da definire un altro intricato nodo: quello del rinnovo dell’Ufficio di presidenza, tema che dovrà essere improrogabilmente affrontato nella prossima seduta del Consiglio regionale fissata per il 9 gennaio. Le trattative sono in corso, ma non senza novità considerato che tra le ipotesi che si stanno vagliano c’è quella della riconferma di Franco Mollica. Su di lui, infatti, potrebbe convergere anche quella parte dei dem che frena sulla scelta di Aurelio Pace. Sempre che, alla fine, il Pd non possa decidere di trovare la sintesi al suo interno sostenendo la candidatura di Vito Santarsiero. Queste, però, al momento sono solo ipotesi. Di scelte definite dalla giornata di ieri oltre alla nomina di Castelgrande, all’approvazione dell’esercizio provvisorio della Regione e degli enti ci sono i primi nomi sulle candidature alle segreterie provinciali del Pd, la cui ufficializzazione avverrà domani. E questi nomi, per il Potentino, sono i renziani Maura Locantore, Pietro Monico e l’esponente di Fronte demGraziano Maraula. Per il Materano l’esponente di Fronte dem Antonello Oliva.