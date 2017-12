l Comune di Potenza ha deciso di installare un «sistema di videosorveglianza per la raccolta differenziata dei rifiuti» in città: il progetto è stato accolto dal «parere favorevole» della riunione tecnica di coordinamento delle forze dell’ordine, che si è riunito sotto la presidenza del prefetto, Giovanna Cagliostro.

Il coordinamento delle forze dell’ordine ha esaminato ed espresso parere favorevole anche per un «analogo impianto sul territorio urbano di Potenza, che sarà gestito dalla Polizia locale».