Il Tribunale di Potenza ha assolto, perché il fatto non sussiste, due medici in servizio nell’ospedale di Melfi (Potenza) il 3 settembre 2013, quando una donna di 27 anni morì per complicazioni intervenute durante il parto del suo secondo figlio.

I due medici erano accusati di omicidio colposo. Sono il chirurgo ginecologo Alberico Vona e la ginecologa Maria Napoli. La donna che morì si chiamava Regiane Sousa Martins, di origini brasiliane ma residente a Lavello (Potenza) con il marito e un altro figlio.

La donna, alla quarantesima settimana di gestazione, entrò in ospedale in buone condizioni. Qualche ora dopo, però, le sue condizioni si aggravarono: dopo il parto e la nascita di una bambina, Sousa Martins peggiorò e fu trasferita nel reparto di rianimazione, dove morì alcune ore dopo. Alberico e Napoli - difesi dagli avvocati Marco Moccia e Gaetano Araneo - furono rinviati a giudizio: oggi il giudice monocratico del Tribunale di Potenza ha emesso la sentenza di assoluzione per entrambi.