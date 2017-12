Trovato in possesso di circa 14 grammi tra hascisc, eroina e marijuana, un uomo di 42 anni è stato arrestato dai Carabinieri durante controlli effettuati nel centro storico di Potenza. In particolare, l’uomo - che ha precedenti penali e che su disposizione del Procuratore capo della Repubblica facente funzioni, Francesco Basentini, è stato posto ai domiciliari - è stato fermato in via Due Torri.