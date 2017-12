di ANTONELLA INCISO

Montescaglioso avrà i sette milioni di euro previsti per fronteggiare per il dissesto idrogeologico. Li avrà per sistemare la profonda frana che ha colpito il paese nel 2013, non modificano la graduatoria delle priorità stabilite nella recente delibera regionale del Piano Rendis ma cercando di attivare il fondo di rotazione con l’obiettivo di recuperare i soldi che sono necessari al progetto. Ad assicurarlo il governo regionale ed il presidente Marcello Pittella dopo l’incontro di ieri con i vertici dell’amministrazione comunale del paese materano. Un incontro proficuo da cui non solo è emersa la volontà da parte della Regione di risolvere la questione, confermando gli stanziamenti previsti nel Piano Rendis (a cominciare dal milione e 700mila euro del progetto per il definitivo consolidamento dell’area colpita) ma anche coinvolgendo il Ministero dell’Ambiente con un incontro con il ministro Galletti fissato per il prossimo 20 dicembre.

«La Regione ha a cuore tutti i 131 paesi della Basilicata alla stessa maniera» sottolinea l’assessore Benedetto spiegando i criteri adottati dal Dipartimento per la scelta delle priorità del Piano Rendis. «Bisogna far diventare esecutivi i progetti, e poi guardare al posizionamento in graduatoria che può essere superato con lo scorrimento» continua l’assessore. «C’è stato un approccio positivo con la collaborazione a livello istituzionale necessaria per andare avanti» evidenzia il presidente Pittella. «Le risorse non sono più le stesse di 15 anni fa – sottolinea- e così abbiamo provato a fare una cosa inedita in Basilicata, finanziando attraverso la Bei interventi per il dissesto idrogeologico».

Dopo aver auspicato che possa aprirsi a Roma un ulteriore spiraglio dall’incontro al Ministero, il governatore lucano ha confermato la disponibilità a partecipare a un Consiglio Comunale aperto, rassicurando gli amministratori sulla volontà regionale di considerare Montescaglioso una priorità ed allo stesso tempo l’incontro del 20 dicembre al Ministero come una tappa per la risoluzione dei problemi.