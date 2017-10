POTENZA - «Gravemente indiziato» per una rapina commessa ai danni di una connazionale, colpita anche con calci e schiaffi, a Potenza, un migrante nigeriano, richiedente asilo e senza fissa dimora, è stato sottoposto a fermo di polizia giudiziaria dalla Polizia.

Gli agenti della Questura del capoluogo si sono messi alla ricerca del migrante dopo la segnalazione di una lite in via Cavour, a poca distanza dal centro storico: dopo aver soccorso la donna - che è stata accompagnata al pronto soccorso dell’ospedale San Carlo - hanno rintracciato il giovane, che le aveva rapinato il telefono cellulare, nei pressi della stazione ferroviaria e lo hanno trasferito in carcere.