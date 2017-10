Spacciavano agli studenti a Maratea: arrestati 2 minori

Due minorenni sono agli arresti domiciliari con l’accusa di concorso in detenzione e spaccio di hascisc e marijuana - in concorso con quattro ventenni, per i quali è stato disposto l’obbligo di dimora - agli studenti di alcuni istituti superiori di Maratea (Potenza), sia in orario prescolastico sia all’uscita dalle aule.

I Carabinieri della compagnia di Lagonegro (Potenza), dopo tre mesi di indagine, hanno stroncato una «base di spaccio" concentrata nel triangolo compreso fra Lauria, Maratea e Rivello. La droga veniva acquistata prevalentemente in Calabria e rivenduta agli studenti di Maratea: ne sono stati sequestrati circa 50 grammi. I due minorenni - già noti alle forze dell’ordine - sono considerati la «mente» del gruppo e per loro il gip presso il Tribunale per i minorenni di Potenza ha disposto gli arresti domiciliari. Per gli altri quattro, il gip presso il Tribunale di Lagonegro ha ordinato l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria e l’obbligo di dimora. I provvedimenti sono stati eseguiti stamani dai Carabinieri.