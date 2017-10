Durante controlli disposti anche in relazione all’ordinanza sulla prostituzione emessa nei mesi scorsi dal Comune di Potenza, militari della Compagnia Carabinieri di Potenza hanno contestato nove sanzioni amministrative, per un totale di circa 450 euro.

In un comunicato è specificato che le multe sono state elevate nei confronti «di prostitute e clienti, colti in atteggiamenti e comportamenti idonei ad adescare ed esercitare l'attività del meretricio nella zona industriale di Potenza» e che nelle prossime settimane «continueranno ulteriori, costanti ed efficaci controlli volti ad arginare la problematica».