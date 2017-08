Vietato lavare auto e irrorare Multe anche fino a 500 euro

POTENZA - Anche 500 euro per lavare l’auto. È quanto rischiano da oggi i potentini che utilizzeranno l’acqua pubblica a scopi non potabili, alimentari o igienico sanitari.

Mentre le interruzioni idriche in regione si susseguono a decine (spesso nottetempo per consentire il ripristino dei livelli nei serbatoi) il sindaco di Potenza, Dario De Luca, ha adottato un’ordinanza che dispone «misure straordinarie ed urgenti, finalizzate a

preservare la maggiore quantità di risorsa idrica disponibile per garantire i fabbisogni primari».

In pratica, fino al prossimo 30 settembre ci sarà il divieto assoluto «di prelievo e di utilizzo di acqua derivata dal pubblico acquedotto

per irrigazione e annaffiatura di orti, giardini e prati; lavaggio di aree di pertinenza cortili e piazzali; lavaggio privato di veicoli, macchine ed attrezzature; riempimento di piscine, fontane ornamentali, vasche da giardino; tutti gli usi diversi da quello alimentare, domestico ed igienico-sanitario».

Il provvedimento prevede anche una sanzione per quanti non osserveranno le disposizioni, e precisamente una multa da 25 a 500 euro e anche per questo l’ordinanza è stata inviata anche alla Prefettura, al Comando dei Carabinieri e alla Polizia Locale oltre che ad Acquedotto lucano.

Il provvedimento, del resto, fa seguito proprio ad una comunicazione giunta dalla stessa società pubblica acquedottistica che, lo scorso 19 luglio, aveva manifestato al Comune di Potenza, al pari di tutti gli altri serviti, la «criticità dell’approvvigionamento idropotabile e la necessaria razionalizzazione delle risorse idriche disponibili». Conseguentemente, onde evitare che i rubinetti nelle abitazioni possano restare a secco, il Comune ha adottato l’ordinanza che limita l’utilizzo della risorsa solo agli usi essenziale.

Ovviamente il divieto riguarda solo l’acqua prelevata dall’acquedotto, mentre per gli altri usi potranno essere continuate a essere utilizzate le risorse idriche di pozzi o captazioni private. Ma per chi non ne disponga non c’è scampo.

Così, ad esempio, sembra non esserci scampo per gli orti urbani che i cittadini hanno fatto in varie parti della città. Realtà alla buona, che chiaramente non dispongono di pozzi o reti di irrigazione. Se ne riparlerà a settembre.