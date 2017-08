L'epopea della Magna Grecia nello show d'acqua a Senise

Fino al 9 settembre

Dopo più di due millenni, l'epopea, la mitologia e le vicende della Magna Grecia rivivono a Senise in uno spettacolo che unisce la magia della tecnologia e il fascàùino della recitazione.

1-10 Agosto

Uno dei luoghi più selvaggi e caratteristici del territorio lucano farà da scenario a “Teatro dei Calanchi”, l’evento ideato dal Circus (Centro di Iniziativa e Ricerca per la Cultura e lo Spettacolo) di Pisticci, che rilancia la sua sfida dopo la prima brillante edizione dell’estate 2016. Oltre 150 attrici da tutta Italia si sono candidate per la residenza artistica che permetterà la messa in scena di Medee, del regista Matteo Tarasco.

Dal 4 al 6 agosto

Quarta edizione di Cortosplash “Un corto per l’estate”, primo festival internazionale degli spiaggiati a Policoro.

5 e 6 agosto

Presso Parco Tarantini a Maratea ritorna la rassegna «Maratea Smile» promossa dalla Pro Loco «La Perla». Il 5 agosto si terrà la seconda edizione di «Smile’s Talent» il format televisivo, in onda su Nuovala61 (Nuvolari), dedicato alla promozione e scoperta di artisti nel settore della comicità il 6 agosto invece, spazio a «Smile Vip» con lo spettacolo di un noto cabarettista.

6 agosto

A Moliterno «Moles Aeterna», festival di musica folk con la partecipazione di guppi da tutto il mondo.

6 agosto

Ad Avigliano tornano i Quadri plastici in piazza Aviglianesi nel mondo. In scena tre opere di Caravaggio: il Martirio di San Matteo, la Decollazione di San Giovanni Battista e la Crocifissione di Sant’Andrea.

6 agosto

A Cirigliano cerimonia della XXVIII edizione del premio promosso dalla Pro-Loco e ideato dal presidente Antonio Garrambone con le scenografie di Mario Carlo Garrambone. Quattro i premiati quest'anno: Renato Cantore, Marika Frassino, Angelo Lucano Larotonda e Antonio Petrocelli.

6 agosto

L’evento musicale dell’estate «Battiti live» di Radionorba fa tappa a Melfi in piazza Craxi prima della chiusura del tour (il 13 agosto) sul lungomare di Taranto.

6 agosto

A Tolve spettacolo storico “Il sangue dei briganti”. Rappresentazione a rione Castello con visita nella vita dei briganti alle ore 18 e spettacoli alle 21 e ore 22.

6 agosto

A Pomarico, alle 21.30, nella Corte del Palazzo Marchesale si esibisce la Banda R. D’Ambrosio Città di Montescaglioso, diretta dal Maestro Giovanni Pompeo.

6 agosto

A Moliterno festival della musica follorica “Moles Aeterna”. n programma la partecipazione di gruppi italiani e stranieri (giunti dall’Europa e dalle altre località del mondo).

6 agosto

Per il “Teatro dei Calanchi”, a Pisticci, oggi si propone “Donne d’argilla”, mostra-installazione di Anna Maria Pagliei e Felterino Onorati appartenenti all’associazione Arte, Cultura, Tradizione.

6 agosto

Ripacandida è un paese in festa. Alle ore 19 si comincia con un “Momento di solidarietà”, spazio dedicato ai più piccini. Tra i sostenitori-partecipanti, Luigi De Canio, il Maestro Pasquale Menchise, Antonio Paolino, la Nazionale italiana Amici e Sport Mediaset. Seguirà il saggio teatrale “Piccole storie del bosco”. Alle ore 21 si procederà con le selezioni per Sanremo Giovani: a fronteggiarsi 25 giovani artisti. A stabilire chi potrà passare alla fase successiva sarà la giuria di SanremoSol.

7 agosto

Festival ad Atella. Si chiama «Atella On live 2017» ed è giunto all’undicesima edizione. Protagonisti della serata il gruppo emo-rock de «I Botanici» e il folk cantautorale degli «Eugenio».

7 agosto

Concerto a Genzano di Lucania in piazza Roma, alle 21.30, con la band storica dei Dik Dik. Musica anni ‘60.

7 agosto

A Pomarico alle 21.30, in Piazza della Liberazione, il Fitness diventa stile di vita. Iniziativa a cura di The Body’s Garden.

7 agosto

Giobbe Covatta di scena a Matera. Con la sua comicità di forte impatto interpreterà la Divina Commedia di Dante Alighieri. Un modo originale per parlare di diritti dei minori.

7 agosto

A Maratea mostra dalla Val d’Agri al Tirreno. Inaugurazione nella cittadina tirrenica alle 18.30. Sarà presente il Soprintendente regionale Francesco Canestrini.

8 agosto

Partono gli eventi di «Giallo summer 2017», un calendario di eventi promossi dalla Aps Giallo Sassi, tra storia, natura, divertimento e tradizioni. Fino al 2 settembre si susseguiranno quattro eventi tematici, che raccontano il territorio con la metodologia cara all’Associazione, il learning by doing. Protagonista degli eventi di luglio e agosto è la storia di Matera tra la fine del XVIII e il XIX secolo.

9-13 agosto

Il Centro per la Creatività – Tilt di Marconia ospita la diciottesima edizione del Lucania Film Festival, la kermesse dei corti organizzata dall’associazione Allelammie. Film, cartoons, lectio magistralis e una continua interazione tra artisti, giurati e pubblico per quella che viene considerata a giusta ragione la manifestazione principe del settore nel Sud Italia. L’ospite di punta della diciottesima edizione sarà il regista iraniano Mohsen Makhmalbaf, che sarà a Marconia il 12 agosto, mentre il 13 incontrerà la città di Matera.

10 agosto

La Pro Loco di Trivigno organizza la seconda edizione del concorso «Quando il riciclo si fa moda», finalizzato alla valorizzazione di giovani talenti e alla promozione di idee e progetti creativi e sostenibili. I partecipanti al concorso devono realizzare abiti con tecniche innovative di cucito e/o materiali di riciclo, dando pieno spazio alla propria creatività. In un evento fashion di metà agosto i partecipanti saranno protagonisti di una sfilata di moda che incoronerà il vincitore; gli abiti, infatti, sfileranno a Trivigno il 10 agosto e verranno valutati da una giuria di esperti che sceglierà i primi 10 classificati e decreterà l’abito vincitore.

10-13 agosto

Il Jazz Festival di Basilicata celebra i suoi XXX anni di attività e in attesa del programma che proporrà il grande Jazz a Matera nel prossimo agosto, dal 10 al 13 agosto, l’Onyx Jazz Club presenta un programma di concerti in collaborazione con Matera Diffusa.

12 agosto

In piazza Margherita a Genzano di Lucania jazz concert con Bruno Montrone, Gianfranco Menzella, Giovanni Scasciamacchia e Daniele Scannapieco.

12 agosto

Concerto di Arisa a Picerno in occasione del festival Lucanica. L’appuntamento è all’anfiteatro comunale in duo con Giuseppe Barbera.

13 agosto

A Montemilone, in piazza del Consorzio, alle 21.30, concerto dell’«evergreen» Fausto Leali.

14 agosto

In occasione della festa patronale in onore di Maria Ss del Carmelo, concerto di Gigi D’Alessio a Rionero. L’appuntamento è in piazza Giustino Fortunato.

15 agosto

Sarà il cantante Mario Rosini il protagonista che aprirà la kermesse musicale delle Feste Patronali di Pisticci, in onore di San Rocco. Artista poliedrico che spazia dal rock al pop.

16 agosto

Fabio Concato in concerto in piazza Umberto I a Satriano di Lucania.

18 agosto

Lucania Etno-Folk a Satriano di Lucania. Concerto, alle 21, nel campo sportivo con Officine Popolari Lucane e Clementino. L’evento rientra nel cartellone dell’estate satrianese.

18 agosto

Ermal Meta in concerto ore 21.30 piazza plebiscito a Ferrandina per festa patrono San Rocco a cura comitato feste patronali parrocchia santa Maria della croce.

19 agosto

Appuntamento con il grande raduno rock Agglutination Metal Festival a Chiaromonte, nel piazzale di via Arnaldo Spaltro. Sul palco dell’evento organizzato da Gerardo Cafaro nomi internazionali come Venom e Sodom. A completare il cast di quest’anno i White Skull, gli Insidia, gli Assalter, Ghost Mary.

23 agosto

Denise King in concerto a Genzano di Lucania, in piazza Margherita.