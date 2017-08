di Antonella Inciso

POTENZA - Non deve essere il territorio lucano ad ospitare il sito unico di scorie nucleari che il Governo nazionale individuerà nel 2018. L’assessore regionale all’ambiente, Francesco Pietrantuono, anticipa la decisione, ancor prima di aver redatto il parere richiesto dal Ministero per lo sviluppo economico a tutte le Regioni italiane.

Su questa materia non c’è possibilità di mediazione, la Regione ha le idee chiare, e l’assessore non solo lo ribadisce ma per sostanziare la sua tesi ha deciso di coinvolgere anche le associazioni ambientaliste dopo l’avvio da parte del Mise delle consultazioni nell’ambito della Valutazione ambientale strategica per il Programma nazionale per la gestione dei rifiuti radioattivi e del combustibile esaurito.

La Regione dice no ed il parere con cui - tecnicamente e legalmente - motiverà la scelta sarà solo l’atto che ratificherà la valutazione. I tempi per farlo, però, sono stretti. Per questo l’assessore Pietrantuono ha convocato, ieri, le associazioni ambientaliste e i comitati con l’obiettivo di «provare a costruire, in sinergia con associazioni e società civile, proprio una posizione di netta contrarietà all’individuazione del nostro territorio come sede di deposito unico (temporaneo o geologico) delle scorie nucleari». Per presentare pareri ed osservazioni, da parte di cittadini, associazioni ed istituzioni, il termine ultimo è il 13 settembre. Poco più di un mese durante il quale la Regione vuole provare a costruire quella posizione che «al di là delle valutazioni politiche dovrà basarsi su fondate osservazioni tecniche da formulare insieme».

Il Programma nazionale, infatti, si articola in 10 punti e prevede, fra l’altro, la dismissione degli impianti nucleari fermi da decenni, come l’Itrec di Rotondella, l’aggiornamento dell’inventario nazionale dei quantitativi di rifiuti radioattivi e l’individuazione e localizzazione del deposito nazionale dei rifiuti radioattivi e del combustibile esaurito. Individuazione che – secondo le norme - verrà fatta sulla base dei criteri predisposti dall’Ispra nella relativa guida tecnica. «Per il territorio lucano – conclude l’assessore – la Valutazione ambientale strategica offre dunque anche l’opportunità di presentare osservazioni tecniche rispetto ai criteri individuati».

Insomma, chiarito l’obiettivo, definito il percorso e stabilito il metodo condiviso ora si tratta di definire il documento. Un documento unico da parte dell’intero territorio lucano - come hanno sollecitato le associazioni “ Scanziamo le scorie”, “No Triv”, Wwf Basilicata e Coordinamento regionale acqua pubblica - che ribadisca il no al deposito di scorie già affermato nella famosa protesta di Scanzano. Intanto, a fine agosto si terrà un incontro operativo con Arpab e associazioni, allargato a cittadini e sindaci per fare il punto della situazione in vista della presentazione delle osservazioni.