L’Università della Basilicata è al 44/o posto - senza variazioni rispetto allo scorso anno - nella classifica delle Università statali pubblicata oggi dal quotidiano «Il Sole 24 Ore».

La graduatoria è guidata da Verona e Trento, seguite da Bologna e dal Politecnico di Milano: quattro Atenei che hanno confermato le posizioni raggiunte lo scorso anno. Secondo il quotidiano, «nel nuovo ranking sulla qualità di didattica e ricerca migliorano università meridionali come Salerno e Foggia, ma nel complesso il Sud resta in difficoltà».

Oltre alla classifica generale, oggi «Il Sole 24 Ore» ha pubblicato anche quelle relative alla didattica (l'Unibas è al 37/o posto), alla ricerca (48/o posto) e a 12 indici. In due di questi ultimi, l’Università della Basilicata occupa posizioni di vertice: è del 100 per 100 la percentuale di idonei che hanno ricevuto la borsa di studio; ed è seconda per il giudizio dei laureandi sui corsi di studio (voto: otto, appena sotto all’Università di Camerino, che ha ottenuto 8,1). Gli altri indici sono attrattività (28/a l’Unibas), sostenibilità (58/o posto su 61), stage (48/a), mobilità internazionale (19/o posto), dispersione (32/a), efficacia (58/a), occupazione (41/a), qualità della produzione scientifica (40/o posto), competitività della ricerca (30/a insieme ad altri otto Atenei) e qualità dei dottorandi (43/o posto insieme ad altre nove Università)