POTENZA - Per la provincia di Potenza sono «positivi» i dati sull'attività 2016 dei Carabinieri: è questo il giudizio espresso nella tradizionale conferenza stampa di fine anno dal comandante provinciale dell’Arma, colonnello Daniele Scardecchia, il quale ha sottolineato «l'egregio lavoro svolto dalle 76 stazioni presenti sul territorio potentino» e ha evidenziato che «sono diminuiti i reati, mentre sono aumentati gli arresti». In particolare i «delitti consumati» sono stati 6.327 (rispetto ai 7.846 del 2015), 299 le persone arrestate (287 nel 2015) e 3.540 quelle denunciate (4.378 nel 2015). In calo i furti (1.863 quelli consumati nel 2016 rispetto ai 2.264 del 2015) e le rapine (21 rispetto alle 33 dell’anno precedente.

Durante l’incontro con i giornalisti, Scardecchia ha poi messo in risalto «l'attenzione dell’Arma verso le fasce più deboli, come bambini, prostitute e persone sfruttate: nelle nostre caserme e nelle nostre stazioni - ha detto - ai primi posti ci sono gli ultimi. Anche se i dati sono positivi - ha proseguito - ovviamente non abbasseremo la guardia, soprattutto per ciò che riguarda i furti e lo spaccio di sostanze stupefacenti».

Riferendosi allo spettacolo di Capodanno di Rai 1, da piazza Mario Pagano, nel centro storico del capoluogo, il comandante provinciale dei Carabinieri si è detto convinto che «con la collaborazione di tutti, la manifestazione si svolgerà senza alcun problema e la nostra presenza quasi non si noterà».