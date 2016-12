POTENZA - Un uomo di nazionalità straniera è stato denunciato dalla Polizia a Potenza dopo che sull'auto sulla quale viaggiava con un’altra persona sono stati trovati arnesi e grimaldelli.

L’auto, con targa tedesca, è stata fermata nella zona di Macchia Giocoli durante controlli disposti dal questore in vista del capodanno. A bordo vi erano un uomo di nazionalità georgiana e uno di nazionalità ceca. Oltre ad arnesi e grimaldelli, gli agenti hanno trovato calzini in cotone, di solito utilizzati dai ladri come guanti per evitare di lasciare impronte.

All’uomo denunciato è stato notificato anche un foglio di via obbligatorio e il divieto di ritorno a Potenza.