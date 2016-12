«Abuso d'ufficio» nella scelta della comandante dei Vigili

di Fabio Amendolara

POTENZA - Senza alcuna convenzione tra i Comuni di Tolve e Ruoti avevano assunto con un contratto part-time di categoria dirigenziale una funzionaria del Comune di Ruoti che, a Tolve, ha coperto l’incarico di comandante della polizia municipale. Un «abuso d’ufficio», secondo la Procura di Potenza che ha chiuso l’inchiesta e contesta il reato all’ex sindaco di Tolve Rocco Viggiano, ai membri della giunta che hanno firmato la delibera, al segretario comunale e al responsabile dell’ufficio ragioneria.

I fatti risalgono al 2013. È stata la segreteria della Uil Fpl (la federazione che si occupa dei poteri locali) a segnalare alla Procura della Repubblica e alla Procura regionale della Corte dei conti l’illegittimità di quell’atto. Stando alla ricostruzione dei magistrati il Comune di Tolve avrebbe utilizzato una graduatoria del Comune di Ruoti e contrattualizzato la funzionaria di categoria inferiore come “D” part-time.

Come si sia arrivati all’individuazione di quella graduatoria del Comune di Ruotiè un aspetto dell’indagine che è rimasto inesplorato (ma sul quale gli investigatori delegati dalla Procura comunque hanno svolto attività investigative). La Uil Fpl era già intervenuta nelle questioni del Comune di Tolve e si era schierata con due agenti della polizia locale che erano finiti ingiustamente sotto procedimento disciplinare per la storia del gonfalone (questione che nell’estate del 2014 aveva fatto arrabbiare molto il sindaco Viggiano che durante la processione di San Rocco si tolse addirittura la fascia tricolore in un gesto di stizza).

Il trasporto del gonfalone non rientra tra le competenze della polizia locale che ha soltanto l’obbligo di scortarlo. Per questioni meteorologiche c’era stato un disguido e i due malcapitati finirono nel mirino. La responsabile del servizio, però, aveva erroneamente attivato tutto l’iter procedurale per i procedimenti disciplinari e quindi il caso finì velocemente in archivio. L’amministrazione comunalefu condannata anche per condotta antisindacale dal giudice del lavoro di Potenza. Ma dopo la questione civilistica il sindacato ha deciso di andare fino in fondo anche sulla nomina del comandante dei vigili. E ha presentato l’esposto.

Pochi mesi dopo agenti della Guardia di finanza hanno acquisito la documentazione al Comune di Tolve. Dalle indagini – soprattutto documentali - è emerso che la nomina del comandante era stata fatta, stando alla ricostruzione dell’accusa, andando oltre i limiti di legge. La Procura di Potenza ha quindi contestato il reato di abuso d’ufficio. Ora gli indagati potranno difendersi chiedendo di essere interrogati o presentando delle memorie difensive.

Con l’insediamento del nuovo sindaco Pasquale Pepe l’illegittimità della nomina del dirigente part-timeè stata rimossa. Ora c’è attesa per le determinazioni della Procura regionale della Corte dei conti.