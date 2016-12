Denunciato per aver rubato nello scorso mese di giugno due fucili calibro 12, della cristalleria e un «presepe» artigianale in corallo in un appartamento, dove alcuni giorni prima aveva collaborato per un trasloco, a Potenza, un uomo di 52 anni è stato arrestato e poi posto ai domiciliari dalla Polizia con l’accusa di detenzione illegale di più armi comuni da sparo.

Secondo la ricostruzione fatta dagli investigatori della Squadra mobile del capoluogo lucano, l’uomo durante il trasloco aveva avuto a disposizione le chiavi dell’abitazione da cui, approfittando della temporanea assenza dei proprietari, ha poi rubato le armi e il presepe. Ieri gli agenti hanno ritrovato la refurtiva in due appartamenti nella disponibilità del 52enne: il presepe a Potenza e le armi e il relativo munizionamento a pochi chilometri dal capoluogo lucano. L’uomo (che era sottoposto al divieto di detenere armi e che dovrà anche rispondere dell’accusa di detenzione illegale di munizionamento) è stato quindi arrestato, mentre il presepe e i fucili posti sotto sequestro «per essere al più presto - è spiegato in un comunicato diffuso dalla Questura potentina - restituiti ai legittimi proprietari».