Operaio indiano muore in azienda cadendo in una vasca di liquami

Un uomo di 24 anni, di nazionalità indiana, è morto oggi in un incidente sul lavoro avvenuto in un’azienda zootecnica di Bella (Potenza): il coordinatore nazionale di Liberi e uguali, l’onorevole Roberto Speranza, ha ha definito il susseguirsi di incidenti sul lavoro «un bollettino di guerra inaccettabile».

Secondo le prima indagini, l’operaio era alla guida di un trattore che, per cause imprecisate, è finito in una delle vasche che contengono liquami. Per recuperare il cadavere dell’operaio sono intervenuti i Vigili del fuoco. Speranza ha aggiunto che «la sicurezza sul lavoro deve essere la priorità del nostro impegno parlamentare».