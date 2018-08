Ospedale, con le ferie esplode il problema carenza di personale

Con le ferie estive esplode in tutta la sua drammaticità il problema della carenza di personale all'Ospedale di Melfi.

A lanciare l'allarme è il segretario provinciale della Fials di Potenza, Giuseppe Costanzo che sottolinea ed evidenzia «grande preoccupazione» per lo stato in cui versa il presidio ospedaliero «San Giovanni di Dio» della cittadina normanna»

«Da diversi mesi – dice Costanzo - abbiamo denunciato più volte la grave crisi e le difficoltà organizzative dei lavoratori che ogni giorno devono fare i conti con una cronica carenza di personale infermieristico,Tecnici di Laboratorio e operatori socio sanitari».

E' difficile gestire, con un personale scarso, i tanti compiti necessari a garantire la sicurezza dei lavoratori e dei pazienti e la qualità del servizio, a partire dai livelli essenziali di assistenza che l'ospedale deve assicurare.

L’infermiere diventa così un «tutto fare», chiamato a mansioni non qualificate, senza un minimo di attività pianificata e questa situazione stressante crea «conflitti tra gli operatori».

«Nonostante sia attiva – sottolinea ancora il segretario provinciale della Fials - una graduatoria di avviso pubblico di Infermieri a tempo determinato, l'azienda non la utilizza.

Le assunzioni fatte nelle scorse settimane, destinando solo pochissime unità al presidio ospdaliero di Melfi, non hanno portato nessun beneficio concreto».

Per il segretario provinciale Costanzo «il perdurare di questa situazione, più volta segnalata, espone tutto il personale al serio rischio di danni psicofisici e nega all'utenza un'assistenza adeguata. Le condizioni di disagio psicofisico, nel quale i lavoratori versano, deriva dalla continua condizione di 'super lavoro' e non ha carattere di eccezionalità, ma di naturale continuità, dovuta alla cronica carenza di personale».

La Fials chiede perciò, con assoluta urgenza di attuare le azioni necessarie a superare definitivamente tutte queste criticità.

Insomma una situazione che con le ferie estive esplode in tutta la sua drammaticità. E da questoproblema (carenza di personale) non è esente l'ospedale di Melfi, come ha sottolineato il segretario provinciale della Fials di Potenza, Giuseppe Costanzo