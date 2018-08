Una schiuma bianca nel Basento: forse detersivi

Una brutta sorpresa ha accolto ieri mattina a Potenza i visitatori del parco fluviale del Basento: una densa schiuma bianca ricopriva l’acqua nel tratto cittadino del corso d’acqua. Immediatamente sono scattate le segnalazioni al Comune e alle forze di Polizia ambientale. Secondo le prime ipotesi potrebbe trattarsi di sostanze tensioattive, ovvero detergenti.

«Sul posto - ha detto il sindaco di Potenza Dario De Luca - sono già intervenuti i Carabinieri e la Polizia Locale, che hanno effettuato i prelievi per le analisi del caso. Ora bisognerà attendere i risultati per comprendere l’esatta natura delle sostanze versate nel fiume e la loro provenienza, anche se una ipotesi abbastanza plausibile è che si tratti di tensioattivi».

Con il completamento del Parco Fluviale del Basento il lungo fiume è diventato un posto molto frequentato ed eventuali problemi di inquinamento, come quello che si è verificato ieri mattina sono sotto gli occhi di tutti e difficilmente sfuggono, anche se in passato gli scarichi abusivi nel tratto cittadino del Basento sono stati un problema abbastanza serio ed indagato anche dalle forze dell’ordine.

Adesso la situazione sembrava sotto controllo, tanto che appena il nove luglio corso la Regione Basilicata aveva nuovamente autorizzato, dopo oltre vent’anni, la pesca sportiva nelle acque superficiali del Basento tra Potenza e Albano di Lucania, così come molte associazioni del settore auspicavano da anni. La chiusura alla pesca era avvenuta nel 1992, dettata dal cattivo stato di salute del fiume. Lo scorso luglio, in base all’esito delle indagini effettuate sullo stato di qualità delle acque, che avevano mostrato un «generale miglioramento» dello stato di salute del fiume, il dipartimento Agricoltura della Regione aveva deciso di rendere possibile l’esercizio ella pesca sportiva.

Peccato che, come dimostra quanto accaduto proprio ieri, in città vi siano ancora degli incivili che utilizzano il Basento come una discarica personale, senza tener conto del bene comune.