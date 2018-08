Potenza, scontro tra auto: muore un migrante algerino, feriti in due

POTENZA - - Un immigrato di nazionalità algerina che era regolarmente in Italia è morto in un incidente stradale avvenuto nei pressi di Grumento Nova (Potenza) in cui sono rimasti feriti un suo connazionale e un uomo di nazionalità italiana.

La vittima dell’incidente era a bordo di un’auto con altri sei algerini, tutti regolarmente in Italia e tutti regolarmente assunti in un’azienda agricola di Grumento Nova. L’auto sulla quale viaggiavano si è scontrata con un’altra vettura: i Carabinieri stanno indagando per chiarire la dinamica dell’incidente. I due feriti sono ricoverati nell’ospedale «San Carlo» di Potenza, con prognosi di sei e 30 giorni e non sono in pericolo di vita.