Lavoro in nero: due ristoranti sospesi in provincia di Potenza, multe per 9mila euro

POTENZA - Per aver utilizzato lavoratori in nero, due ristoranti di Pignola (Potenza) sono stati sanzionati dai Carabinieri con la sospensione dell’attività imprenditoriale e multe per novemila euro ciascuno.

Le sanzioni sono scattate durante controlli che i militari hanno fatto insieme a personale dell’Ispettorato territoriale del lavoro. Nel primo dei due ristoranti sono stati trovati tre lavoratori irregolari su 12; nel secondo uno su due. Con la sospensione dell’attività imprenditoriale è scattata anche una ulteriore sanzione amministrativa di duemila euro.

Nel terzo ristorante controllato solo uno dei sette lavoratori in servizio era irregolare: la sanzione è stata pari a tremila euro.