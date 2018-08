Regione Basilicata, le due coalizioni lucane a caccia di un presidente

POTENZA - Il copione dell’Abruzzo non è riproducibile. Chi lo pensava può mettere da parte ogni ipotesi. La Lega lucana - per vincere - in Basilicata dovrà correre in coalizione. È la nuova legge elettorale a stabilirlo nel passaggio in cui premia le coalizione e non i singoli schieramenti. Nessuna corsa in solitaria, dunque, come auspica anche parte della dirigenza leghista lucana, forte di un sondaggio romano che assegna al partito di Salvini il 22 per cento dei consensi tra i lucani. Il partito, per provare a guadagnare lo scranno di via Verrastro, dovrà per forza, stare insieme agli altri. In coalizione appunto.

Il nodo da sciogliere a questo punto, però, è con chi. Perché se è vero che le indicazioni romane, ribadite anche in alcune interlocuzioni risalenti a due giorni fa, confermano l’alleanza con il Centrodestra, è altrettanto vero che - proprio la nuova legge elettorale - potrebbe favorire un cambio di rotta in casa grillina, e spingere per una sorta di alleanza gialloverde in salsa lucana. Su questo, «la palla» è in mano ai vertici del Movimento cinque stelle, che si troverebbero, però, a fare i conti con il lancio della candidatura a presidente di Antonio Mattia. Il cui nome, sempre per l’articolazione prevista nella nuova legge elettorale con il voto congiunto, diventa «blindato» nonostante i malumori che ci sono stati tra alcuni iscritti al Movimento.

Alla fine, dunque, quella norma sul voto congiunto introdotta in Basilicata dopo che lo aveva fatto per la prima volta il Molise nei mesi scorsi (votata dal un governo di Centrosinistra che in Molise ha perso le elezioni a favore del Centrodestra) aiuta non solo il Pd ed il suo candidato governatore Marcello Pittella (candidatura al momento non ritirata nonostante l’inchiesta che lo ha coinvolto) ma anche il grillino Mattia. E forse anche il Centrodestra che, comunque, con la Lega dentro, starebbe valutando la convergenza sul nome di un primario del Materano. Se si concretizzerà o meno è presto per dirlo (sul piatto anche altre ipotesi come Tito Di Maggio, il senatore Pasquale Pepe e lo stesso segretario regionale della Lega, Antonio Cappiello) ma la corsa per la campagna elettorale è già iniziata anche se alla fissazione della data, in fondo, mancano ancora alcuni mesi.