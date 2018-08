L’iniziativa 'Porte Aperte a Tempa Rossà, inaugurata nel 2017 e «ripresa alla fine di giugno 2018, proseguirà per tutto agosto, permettendo agli abitanti della regione Basilicata di osservare direttamente, e da vicino, il Centro olio e tutte le altre nuove infrastrutture realizzate del progetto Tempa Rossa». Lo annuncia la Total specificando che "nel corso delle visite i cittadini possono vedere anche le nuove palazzine uffici e servizi che comprendono, oltre agli uffici per gli operatori, anche sale riunioni, sale per gli ospiti, sala ristorante, un centro medico di pronto soccorso all’avanguardia».

Le visite «partono ogni giovedì alle ore 9 dall’area Pip di Guardia Perticara (Potenza) tramite un servizio di navetta gratuita. I visitatori vengono accompagnati da guide e tecnici specializzati».