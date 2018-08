Basilicata, nasce la Zes Jonica di concerto con la Puglia

POTENZA - La Regione Basilicata, «dopo aver dato il via libera lo scorso 3 luglio 2018, alla proposta lucana del «Piano di sviluppo strategico Zes Basilicata finalizzato allo sviluppo della istituzione di una Zes Jonica interregionale di concerto con la Regione Puglia, ha approvato oggi il Piano strategico per la istituzione della Zes Jonica Puglia/Basilicata chiedendo alla Puglia di approvare a sua volta lo stesso documento al fine di sottoscrivere insieme la trasmissione degli atti al Governo nazionale». Lo ha reso noto, attraverso l'ufficio stampa, l’assessore lucano alle Attività produttive, Roberto Cifarelli.

«L'auspicio - ha proseguito l’assessore - è quello di riuscire ad arrivare, nel più breve tempo possibile, all’invio del Piano in questione al Presidente del Consiglio dei Ministri. Per la Basilicata si tratta di un obiettivo prioritario, dal momento che l’istituzione di una Zes nel territorio lucano può contribuire al rilancio e al consolidamento di aree aventi marcate vocazioni produttive, così da generare - ha concluso Cifarelli - opportunità economiche per l’intera regione».