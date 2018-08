Fidanzati imbrattano statua del Cristo di Maratea

Scoperti a imbrattare la statua del «Cristo» di Maratea (Potenza), due fidanzati, di origine campane e in vacanza nella «Perla del Tirreno», sono stati denunciati dalla Polizia locale. Ne ha dato notizia il Comune di Maratea, evidenziando in un comunicato che «va bene essere romantici, per carità, ma il grave danno che costoro arrecano imbrattando un monumento, una chiesa, o un qualsiasi bene pubblico è inaccettabile».

Nella nota diffusa dall’amministrazione comunale è inoltre sottolineato che «la Statua, tra l’altro, da poco è stata ripulita con un intervento particolarmente oneroso e pericoloso a causa della disagiata posizione ove è collocato il monumento».